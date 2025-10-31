FPF reforça compromisso com adesão plena à União Federações Futebol de Língua Portuguesa

“A FPF terá, desta forma, um papel mais ativo na UFFLP, através de uma doação monetária para conferir maior robustez à entidade, assim como a disponibilização dos recursos da Cidade do Futebol para a realização de torneios de futebol jovem masculino e feminino, e dos recursos da Cidade do Futebol para a capacitação das federações-membro”, refere o organismo, no seu site.



Em assembleia geral da UFFLP na Cidade do Futebol, as federações de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Moçambique e São Tomé e Príncipe aprovaram o relatório e contas referente aos anos de 2023 e 2024, bem como o Orçamento e Plano de Atividades para os anos de 2025 e 2026.



Por iniciativa da FPF, foi proposta uma alteração aos Estatutos para, no futuro, proporcionar recursos mais dedicados à UFFLP e ao desenvolvimento das federações-membro, proposta que foi aprovada por unanimidade.



“A presença de várias geografias e realidades demonstra a vitalidade e o potencial desta União, que tem sabido unir culturas, aproximar continentes e criar pontes através do futebol”, referiu o presidente da FPF, Pedro Proença, que assumiu o “firme propósito de contribuir para o crescimento conjunto” das federações da UFFLP.