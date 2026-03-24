FPF reuniu-se com árbitros e vai propor agravamento do regulamento disciplinar

O presidente da FPF, antigo árbitro internacional português, esteve hoje reunido, de emergência, com a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), e informou o seu homólogo, José Borges, que irá avançar com alterações no capítulo disciplinar.



“Vai apresentar, de forma imediata, alterações ao Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol para a temporada 2026/27, que exorta a serem também adotadas pelo futebol profissional e futebol distrital, respeitando sempre o princípio da autorregulação das instituições”, refere a FPF.



No mesmo comunicado, a FPF refere que as propostas, já aprovadas em reunião da direção, na segunda-feira, visam promover ambientes mais seguros para adeptos e intervenientes e que haverá agravamento das sanções disciplinares.



Entre outros, a FPF tipifica agressões e declarações caluniosas a árbitros, declarações ofensivas por parte de dirigentes, matéria racista, xenófoba ou de outro tipo de discriminação por parte dos adeptos e posse e uso de material pirotécnico.



“Os últimos episódios deixaram a APAF muito preocupada. A APAF, esta temporada, tem trabalhado e sensibilizado para uma mudança de paradigma. Essa mudança tem de passar por mudanças regulamentares, com um quadro disciplinar que penalize de forma mais efetiva estes casos”, disse José Borges, citado pela FPF.



Já Pedro Proença considerou lamentáveis os episódios das últimas semanas e disse que as alterações ao regulamento disciplinar das provas organizadas pela FPF são “um primeiro passo”, desejando que o futebol profissional e o futebol distrital acompanhem o organismo nestas alterações.



Na segunda-feira, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) disse que iria enviar ao Ministério Público a informação necessária para abertura de um inquérito aos incidentes no jogo Ponte Frielas-Bobadelense, da Associação de Futebol de Lisboa, no qual um treinador cabeceou um árbitro.



Um dos episódios violentos que levou o árbitro internacional português Luís Godinho a revelar uma série de incidentes com árbitros nos últimos dias, considerando que é preciso mudar, face a um padrão de violência que persiste.



“Um silêncio ensurdecedor! O que aconteceu este fim de semana nos campeonatos distritais não é apenas lamentável - é vergonhoso. Revoltante. Inaceitável. Mais três árbitros agredidos. Mais três episódios de violência num espaço que deveria ser de formação, respeito e educação”, visou o ‘juiz’ da associação de Évora, numa publicação nas redes sociais.