FPF triplica prémios da Taça de Portugal feminina

”, lê-se num comunicado do organismo.Desta forma, a presença na pré-eliminatória da Taça feminina vale aos clubes dois mil euros, num valor que vai aumentando até aos 12 mil atribuídos nas meias-finais (a sexta eliminatória, na competição masculina as semifinais correspondem à sétima eliminatória, quando cada um dos quatro participantes arrecada 17.500 euros).O vencedor da 20.ª edição da Taça feminina vai arrecadar 82 mil euros, enquanto aos finalistas cabem 66 mil euros.”, sublinha o organismo.O Famalicão é o detentor do troféu, enquanto o 1.º de Dezembro é o recordista de conquistas, com sete.