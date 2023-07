Fran Delgado troca o Bétis pelo Farense

”, destacou o emblema algarvio nas redes sociais.O clube de Sevilha anunciou no seu site oficial ter “chegado a acordo” com o Farense, sem divulgar detalhes, para a transferência do jogador, a quem agradeceu o “esforço e dedicação” demonstrados nos últimos anos.Fran Delgado, de 21 anos, cumpriu no Betis a maior parte da sua formação, período em que também passou pelo Real Madrid, e estreou-se como sénior na equipa B dos sevilhanos.Pela equipa principal do Betis, o defesa espanhol fez apenas três jogos oficiais desde 2020/21, um deles – apenas 11 minutos – para a primeira liga espanhola nesta última temporada.”, disse o jogador.Fran Delgado junta-se ao guarda-redes Luiz Felipe (ex-Vizela), aos defesas Artur Jorge (ex-Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos) e Talys Oliveira (ex-Slaven Belupo, Croácia) e ao médio Rafael Barbosa (ex-Tondela) na lista de reforços do Farense.A equipa orientada por José Mota, que renovou por mais uma época, foi segunda classificada na última edição da II Liga, garantindo o regresso ao escalão principal após uma ausência de dois anos.