Francesco Farioli é o novo treinador do FC Porto

"O Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD ("FC Porto") informa o mercado, os seus Associados, Adeptos e Simpatizantes, bem como o público em geral, que chegou hoje a acordo e celebrou contratos de trabalho com Francesco Farioli como treinador da sua equipa principal de futebol bem como com a restante equipa técnica, válidos até ao final da época desportiva 2026/27", informaram os `dragões` na nota enviada ao regulador do mercado.

O técnico, de 36 anos, chega ao FC Porto para substituir o argentino Martín Anselmi, depois de ter orientado os neerlandeses do Ajax na época passada.

Conta ainda com passagens pela Turquia, onde liderou o Karagumruk e o Alanyaspor, e também por França, ao comando do Nice.

O FC Porto anunciou na semana passada ter iniciado negociações para rescindir o contrato com Martín Anselmi, poucos dias após o regresso do plantel do Mundial de clubes, em que os `azuis e brancos` se cotaram como a equipa europeia com pior desempenho na competição.

Farioli será oficialmente apresentado na segunda-feira, numa cerimónia marcada para as 12:00, no auditório José Maria Pedroto, no Estádio do Dragão, segundo indicou o clube no seu site oficial.