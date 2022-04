Francisco Chaló deixou de treinar o Trofense

“Com muito respeito e enorme elevação, a administração do Clube Desportivo Trofense e o treinador Francisco Chaló, chegaram a acordo para a cessação da ligação do treinador que vigorava até ao final da temporada”, escreveu o emblema nas redes sociais, agradecendo o trabalho da equipa técnica e desejando-lhe “os maiores sucessos”.



Depois de uma entrada fulgurante com três vitórias consecutivas, Francisco Chaló, que rendeu Rui Duarte em novembro, só voltou a triunfar em 28 de janeiro na receção ao Benfica B, a última vitória dos homens da Trofa, que somou a terceira derrota seguida no sábado, na visita ao Académico de Viseu (2-1).



A quatro jornadas do fim, o Trofense procura agora um novo técnico para assegurar a manutenção nas receções ao Varzim, na segunda-feira, e à Académica e nas visitas ao Feirense e ao Vilafranquense.