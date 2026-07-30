Francisco Chissumba regressa ao Alverca por empréstimo do Sporting de Braga

Francisco Chissumba, de 21 anos, regressa à equipa alverquense, que representou na época passada, também por empréstimo dos bracarenses, tendo disputado 21 jogos e contribuído para o 11.º lugar alcançado pelo Alverca na última edição do campeonato nacional.



“Alverquenses, estou feliz por estar de volta. Vamos voltar ao trabalho”, disse o defesa esquerdo, internacional português nos escalões de formação, em declarações divulgadas no sítio oficial do Alverca na Internet.



