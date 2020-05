Francisco Dias da Silva admite continuar à frente do Gil Vicente

”, frisou o dirigente, numa conversa promovida pelos minhotos nas redes sociais.O sufrágio deveria ter ocorrido em 30 de março e foi suspenso duas semanas antes, devido à pandemia de covid-19, sem candidaturas anunciadas e em articulação com as recomendações das autoridades sanitárias, tendo recebido uma nova convocatória na quarta-feira, assinada pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Fernando Sineiro.”, manifestou.As listas completas candidatas aos corpos sociais deverão ser entregues ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral e entregues nos serviços administrativos do Gil Vicente até às 18h00 horas de 9 de junho, nove dias antes do ato eleitoral, que deverá ocorrer entre as 10h00 e as 20h00, no Estádio Cidade de Barcelos.”, apontou.Apelando à fasquia dos 10.000 associados, Francisco Dias da Silva sublinhou a importância de os minhotos se manterem na elite do futebol português por “longos anos”, de modo a preservarem uma “situação financeira controlada”, enquanto promete reforçar “a aposta em infraestruturas” que assegurem a sustentabilidade das camadas jovens.”, analisou.Francisco Dias da Silva reassumiu a liderança do Gil Vicente em maio de 2017, após uma passagem inicial na temporada 1989/90, que consagrou uma subida inédita dos minhotos ao escalão principal.

O líder gilista sucedeu ao atual presidente honorário António Fiúsa, que decidiu encerrar um ciclo de 13 anos à frente dos "galos", marcados pela reintegração administrativa do Gil Vicente na I Liga, na sequência do "caso Mateus".