Franclim Carvalho aponta como objetivo principal voltar a treinar em Portugal
Lisboa, 28 mai 2026 (Lusa) – O treinador Franclim Carvalho, atualmente a orientar os brasileiros do Botafogo, apontou hoje como objetivo principal voltar a Portugal para treinar na I Liga de futebol e revelou ter recebido convites quando era adjunto de Artur Jorge.
“O meu objetivo principal é voltar a Portugal e treinar no campeonato português. Já tive essa possibilidade, mas estava com o Artur Jorge e acho que temos de ser leais. Apareceu esta hipótese do Botafogo, que não podia recusar, mas esse é um objetivo que tenho em mente e sei que vai acabar por acontecer. Estamos prontos para, quando isso acontecer, dar resposta no campeonato português”, expressou.
Franclim Carvalho revelou essa intenção num painel da quarta conferência “Bola Branca”, organizada pela Rádio Renascença, pensando ainda que, antes de surgir o convite do Botafogo, estaria a treinar no campeonato português ainda neste ano.
“Trabalhei no Botafogo em 2024, na equipa técnica do Artur Jorge. Fui recebendo convites de clubes por onde passei e, no Botafogo, aconteceu novamente. Já tinha tomado a decisão de não seguir como adjunto e disse-o ao Artur em janeiro. Voltei a Portugal, mas estive só três dias. Tinha na cabeça regressar a Portugal e seguir aí a carreira de treinador principal, mas foi na mesma altura em que o Botafogo ficou sem treinador. Conhecendo o clube e a grandeza, aceitei logo o convite”, realçou.
O treinador, de 39 anos, que já orientou a B SAD, em 2021/22, na I Liga portuguesa, vincou que Portugal “não viu o verdadeiro Arthur Cabral” e considerou que vai ser difícil para o Botafogo segurar o médio Danilo após participação no Mundial2026.
“Tem sido um percurso muito intenso, mas sabíamos para o que vínhamos. Fomos infelizmente eliminados da Copa do Brasil, mas já conseguimos passar a primeira fase da Taça Sul-Americana. No campeonato, estamos a tentar andar no grupo da frente. É muito difícil e competitivo, não há jogos fáceis. A envolvência dos adeptos e o fator casa têm muito peso e isso reflete-se na pontuação das equipas”, frisou.
