Franclim Carvalho orienta B SAD frente ao Famalicão

O técnico dos azuis pediu para sair depois do triunfo na receção ao Arouca (2-1), no domingo, com a oficialização a prender-se a formalismos, uma vez que é preciso entregar junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) a rescisão contratual.



Franclim Carvalho, que era adjunto do anterior treinador Petit nos lisboetas, foi chamado de regresso para comandar a equipa em Famalicão, em jogo em atraso da 16.ª ronda, e, possivelmente, com o FC Porto, no domingo, que marca o início da segunda volta, explicou a mesma fonte.



O conimbricense, de 34 anos, não é visto pela estrutura dos azuis como um treinador interino, permanecendo no cargo se os resultados nos próximos dois encontros forem de acordo com as expectativas. Apenas se a avaliação do trabalho for negativa entrará um novo técnico, sendo certo que Franclim Carvalho permanecerá, mas como adjunto.



A mesma fonte confirmou que houve contactos entre o presidente Rui Pedro Soares e o treinador Júlio Velázquez, mas não existiu qualquer acordo, uma vez que o espanhol colocou condições "que não eram aceitáveis", tendo avançado para alternativas.



O ex-futebolista Tiago Caeiro foi o escolhido para ser o adjunto de Franclim Carvalho durante este período, sendo promovido da formação de sub-23 do Belenenses SAD.



Franclim Carvalho passou pelos sub-17 e sub-19 do Sporting de Braga, pela Académica, Penelense e Eirense, como adjunto, pelos sul-coreanos do Gwangju e pelo Famalicão, como preparador físico, e pelo Nogueirense e Paços de Ferreira, enquanto olheiro.



O duelo entre Belenenses SAD, 18.º e último, com 11 pontos, e Famalicão, 17.º, com 12, da 16.ª ronda da I Liga de futebol, realiza-se às 18h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de André Narciso.