Frederico Varandas: A minha equipa não dá hipóteses

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Jul, 2018, 11:07 / atualizado em 31 Jul, 2018, 11:42 | Futebol Nacional

Desta forma o médico é o primeiro candidato oficial a concorrer às eleições do Sporting Clube de Portugal.



O ex-diretor clínico dos “leões” que se candidata à sucessão de Bruno de Carvalho tem o lema “Unir o Sporting”.



O candidato entregou nos serviços do clube à pessoa de Jaime Marta Soares, presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral (MAG), a documentação necessária para formalizar a candidatura.



Frederico Varandas fez-se acompanhar pelo mandatário da candidatura Júlio Rendeiro, pelo candidato à presidência da MAG Rogério Alves, e por Baltazar Pinto, candidato à presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar.



Na hora de explicar porque estava ali a formalizar a sua candidatura, com a entrega da lista de assinaturas, afirmou: "Fui o primeiro a dar a cara, ainda antes da assembleia de destituição. Fomos os primeiros a avançar com a candidatura e somos os primeiros a formalizá-la. É o projeto de uma equipa sólida que vai servir o Sporting. É uma equipa muito boa, vamos para vencer e para pôr o Sporting a vencer. A minha equipa não dá hipóteses a nenhuma outra".





Instado a pronunciar-se sobre outras intenções de candidatura foi claro: "Estamos para ganhar, temos uma candidatura muito forte, não olhamos para ninguém".









O médico conta na sua Comissão de Honra com nomes como Jorge Jesus, Aurélio Pereira, Slimani, Hugo Viana, Daniel Carriço e Miguel Garcia, assim como o Prémio Nobel da Paz Ramos Horta.