Frederico Varandas defende continuidade de Rui Borges. Champions "é o objetivo número um"

Debaixo de uma onda de críticas entre os adeptos leoninos, Rui Borges parece merecer a confiança do presidente do Sporting para continuar à frente do cargo, apesar dos últimos resultados na I Liga.



Frederico Varandas defendeu o treinador, relembrando o sucesso da última edição da Champions. “Ainda perguntam como mantenho um treinador que não vence?”, questionou.



Numa conversa no Portugal Football Summit, Varandas considerou “completamente indispensável” a presença da equipa na liga milionária: “É a diferença entre o clube estar vivo ou morto. É entrar logo com 40 milhões de euros líquidos e importante para conseguirmos preparar a época desportiva”.



Os quartos-de-final alcançados na última época, que se traduzem num prémio de 80 ME, compensaram, de acordo com o dirigente, o troféu da Taça de Portugal perdido para o Torreense.



“Se pudesse escolher, escolheria aquilo [bom resultado na Liga dos Campeões] sempre. A Champions é o objetivo número um”, acrescentou.



Apesar das “condições para crescer”, alavancadas pelo rendimento na última época, o Sporting entrou na pausa para os compromissos internacionais com dois empates consecutivos no campeonato – o terceiro em sete jornadas. Na Liga dos Campeões iniciou a nova campanha com uma vitória sobre o Galatasaray.



“A performance de um treinador tem vários condicionantes, e esta não é muito valorizada”, reconheceu ao fazer um balanço do início da temporada.



O presidente assumiu, ainda, que a decisão de vender jogadores “é uma obrigação”, assegurando que o clube também procura construir um grupo de atletas que possam crescer na equipa.



“Os cinco anos a dar lucro permitiram-nos fazer o maior investimento de sempre na SAD, cerca de 120 ME de investimento, mas fizemos cerca de 150 ME de vendas. Estamos a falar de um investimento muito forte, mas completamente sustentado. Nunca daremos um passo maior do que a perna, mesmo que haja um histerismo de vencer”, revelou.



O Sporting ocupa a terceira posição no campeonato, em igualdade pontual com o quarto classificado, Santa Clara. No regresso da paragem, os ‘leões’ jogam cinco vezes em outubro, para três competições distintas – I Liga, Liga dos Campeões e Taça da Liga.