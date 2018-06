Frederico Varandas vai formalizar candidatura

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Jun, 2018, 12:15 / atualizado em 24 Jun, 2018, 12:15 | Futebol Nacional

"O meu primeiro contributo para o novo Sporting será a formalização na próxima terça-feira da minha candidatura ao cargo de presidente do Sporting Clube de Portugal", revelou o clínico.



Sobre o resultado da Assembleia Geral de sábado, na qual os sócios votaram a saída de Bruno de carvalho da presidência com 71% dos votos, o médico referiu estar "muito orgulhoso com os sportinguistas, porque tiveram coragem, foram dignos".



"Foi uma esmagadora derrota para Bruno de Carvalho e uma vitória do Sporting Clube de Portugal. Mas atenção, o Sporting tem de demonstrar que sabe ganhar. O sócio que votou em Bruno de Carvalho vale tanto como o que votou contra", acrescentou o candidato à presidência do clube.