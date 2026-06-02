Fulham confirma a saída de Marco Silva

O português Marco Silva esteve no comando técnico do Fulham durante cinco temporadas.





“O clube pode confirmar que Marco Silva vai deixar o seu cargo de treinador principal do Fulham este verão. É uma posição que Silva ocupou durante cinco anos – o que fez dele o terceiro treinador com mais tempo à frente do Fulham e o quinto na Football League [competições profissionais] –, uma passagem coroada com sucesso”, lê-se no sítio oficial do clube na Internet.



Marco Silva, de 48 anos, tem sido associado, pela imprensa portuguesa, como principal candidato para uma possível sucessão a José Mourinho no cargo de treinador do Benfica.





