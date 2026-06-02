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Fulham confirma a saída de Marco Silva
Numa publicação nas redes sociais, o clube inglês confirmou que o português vai deixar de ser o treinador do clube este verão.
O português Marco Silva esteve no comando técnico do Fulham durante cinco temporadas.
“O clube pode confirmar que Marco Silva vai deixar o seu cargo de treinador principal do Fulham este verão. É uma posição que Silva ocupou durante cinco anos – o que fez dele o terceiro treinador com mais tempo à frente do Fulham e o quinto na Football League [competições profissionais] –, uma passagem coroada com sucesso”, lê-se no sítio oficial do clube na Internet.
Marco Silva, de 48 anos, tem sido associado, pela imprensa portuguesa, como principal candidato para uma possível sucessão a José Mourinho no cargo de treinador do Benfica.
Marco Silva, de 48 anos, tem sido associado, pela imprensa portuguesa, como principal candidato para uma possível sucessão a José Mourinho no cargo de treinador do Benfica.
Marco Silva tem sido avançado como hipótese para suceder a José Mourinho no Benfica.
We can confirm that Marco Silva will leave his role as Head Coach at Fulham this summer.— Fulham Football Club (@FulhamFC) June 2, 2026
It’s a position that Silva has held for five years – a spell which was laden with success.