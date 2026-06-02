Fulham confirma a saída de Marco Silva

Fulham confirma a saída de Marco Silva

Numa publicação nas redes sociais, o clube inglês confirmou que o português vai deixar de ser o treinador do clube este verão.

RTP /
Reuters

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O português Marco Silva esteve no comando técnico do Fulham durante cinco temporadas.

“O clube pode confirmar que Marco Silva vai deixar o seu cargo de treinador principal do Fulham este verão. É uma posição que Silva ocupou durante cinco anos – o que fez dele o terceiro treinador com mais tempo à frente do Fulham e o quinto na Football League [competições profissionais] –, uma passagem coroada com sucesso”, lê-se no sítio oficial do clube na Internet.

Marco Silva, de 48 anos, tem sido associado, pela imprensa portuguesa, como principal candidato para uma possível sucessão a José Mourinho no cargo de treinador do Benfica.

Marco Silva tem sido avançado como hipótese para suceder a José Mourinho no Benfica.
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