Funeral de Diogo Jota e André Silva decorrerá no sábado às 10h00

Segundo a fonte, pelas 18:45, continuava por saber quando iria começar o velório, que será na capela da Ressurreição, por detrás da igreja, uma vez que os corpos dos dois irmãos permaneciam em Zamora a aguardar transferência para Portugal.

O futebolista português Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram hoje de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

Diogo Jota era jogador do Liverpool, que representava há cinco épocas e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações `AA`, com 14 golos, tendo conquistado duas edições da Ligas das Nações, a última das quais no mês passado.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido pelos espanhóis ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.