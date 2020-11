Futebol Benfica vai faltar a jogo com o Torreense do campeonato feminino

O jogo em atraso da quarta jornada estava marcado para hoje, às 19:00, em Torres Vedras, o que levou o Futebol Benfica a anunciar a falta de comparência, referindo que não tinham jogadores suficientes, uma vez que umas são estudantes e outras têm as suas atividades laborais.



Depois de tomada a decisão de não marcarem presença no jogo, o clube foi contactado pela FPF a solicitar informações sobre a situação das jogadoras, que foram enviadas na manhã de hoje, o que levou o Futebol Benfica a pensar que o jogo seria adiado.



O presidente do Futebol Benfica, Domingos Estanislau, disse à Lusa que foi contactado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na tarde de hoje a informar da remarcação do jogo, mas para as 21:15 de hoje, explicando que o clube mantém a decisão de não comparecer.



“A FPF marcou para as 21:15 de hoje, mas não tem cabimento nenhum. Ninguém está preparado e já respondemos que não vamos comparecer. As jogadoras não são profissionais e vamos chegar aqui já perto da 01:00, quando na quinta-feira têm de ir trabalhar e ir para as aulas”, disse em declarações à Lusa.



Domingos Estanislau referiu ainda que nos 33 anos que leva como presidente é a primeira vez que o Futebol Benfica vai faltar a um jogo.



“Nós queremos jogar, mas a um fim de semana, e temos também os feriados em dezembro. Para além de não serem profissionais, ainda acresce o facto de termos já outro jogo domingo com o Estoril. Se os profissionais se queixam da sobrecarga de jogos…”, salientou.



O presidente referiu ainda que foi contactado pelo presidente da FPF, Fernando Gomes, e que o informou da decisão.



“Agradeço atenção do presidente, está a fazer um bom trabalho, mas não podíamos aceitar esta questão. Reunimos com as três capitãs de equipa na noite de terça-feira e todos estão de acordo com a posição, que assumimos. Agora tirem os três pontos ou multem, façam como entenderem”, afirmou.



Domingos Estanislau explicou que desde a primeira hora que souberam da intenção de adiar o jogo para um dia de semana que foram contra esta decisão, tendo apresentado alternativas.



A partida estava inicialmente marcada para o dia 17 de outubro, mas acabou por ser adiada, devido a casos positivos do novo coronavírus na equipa do Torreense, disse Domingos Estanislau.



O presidente deixou também críticas ao modelo do campeonato nacional feminino, frisando que não existe “verdade desportiva” numa competição com apenas uma volta.



O Futebol Benfica ocupa o oitavo lugar da Série Sul do Nacional feminino, ainda sem pontuar nos três jogos já disputados, enquanto o Torreense segue no sétimo, com um ponto em dois encontros.