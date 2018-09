O Vasco da Gama da Vidigueira está a estrear-se numa competição a nível nacional, com a participação no Campeonato de Portugal.



Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o presidente António Galvão revela qual o objetivo da equipa: “Queremos aliar esta fase de aprendizagem com a obtenção da permanência nesta divisão, até porque o investimento que estamos a fazer é um pouco superior ao habitual”.



A competição é longa e difícil mas os responsáveis do clube e a comunidade da Vidigueira estão a encarar o desafio com firmeza, como sublinha o seu líder: “Está toda a gente a pensar que é difícil mas acreditamos na onda de otimismo que se criou. Com união é possível atingir o objetivo. É importante para a terra e para a região”.



O Vasco da Gama da Vidigueira é o emblema representativo de uma vila com três mil habitantes e António Galvão revela um dos trunfos para enfrentar o desafio: “Apostamos muito na formação, nos nossos jovens e na juventude da região. Queremos chamar cada vez mais gente ao campo e criar um élan diferente”.



António Galvão, presidente do Clube de Futebol Vasco da Gama, da Vidigueira, representante de uma região (Alentejo), com tanto potencial e tantas vezes menosprezada.