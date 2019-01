O Juventude de Pedras Salgadas vai deixando a sua marca na série A do Campeonato de Portugal.



O Pedras Salgadas é um clube que já se habituou a deixar a imagem da irreverência no Campeonato de Portugal.



O treinador Ricardo Silva, nesta edição de Futebol de Lés a Lés, explicou o que está a mostrar de diferente esta temporada a sua equipa: “Com jogadores novos todas as épocas traz-se para o coletivo algo de diferente. Queremos sempre dominar o jogo assumindo a posse de bola com o objetivo ativo de atingir a baliza contrária”.



Um tipo de futebol que, segundo o técnico, é arriscado mas valoriza os jogadores”.



A equipa do Pedras está habituada às dificuldades desta série e esta época está mais difícil como confirmou Ricardo Silva: “É a série mais difícil do campeonato e de todas as edições. Nove equipas já assumiram a ida à fase final”.



A concluir o treinador considerou que “as equipas da segunda metade da tabela classificativa tem muita dificuldade em pontuar e uma vitória vale ouro”.



Ricardo Silva, treinador dos “pedrinhas” uma formação habituada a jogar com as dificuldades do dia a dia.