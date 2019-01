O Benfica e Castelo Branco está na luta pelo apuramento para o “play-off” do Campeonato de Portugal.



À entrada para a 2.ª volta do campeonato o Castelo Branco, em teoria, luta com mais cinco equipas para alcançar um dos dois primeiros lugares da série C que dão acesso ao “play-off” final.



O que poderá fazer a diferença até final da competição? Os jogos em casa ou fora? Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o treinador Sérgio Gaminha desmistifica a ideia e dá a receita: “O segredo está em manter o equilíbrio, a equipa está confiante e segura. Sinto orgulho em estarmos a lutar com clubes que têm outros argumentos”.



O técnico dos albicastrenses revela que a sua equipa joga sempre com a mesma filosofia em casa e fora.



A média de idade do plantel – 23 anos – e o facto de ter chegado à liderança pode ter explicado alguma oscilação nos dois últimos jogos em casa mas Sérgio Gaminha não vai por aí no seu pensamento: “Admito que seja um fator a ter em conta mas não me parece”.



A finalizar realça a linha orientadora da equipa até final do campeonato: “O nosso objetivo nunca foi a subida mas também é curto dizer que lutamos pela manutenção. Sabemos que há muitos clubes com orçamentos superiores aos nossos mas vamos tentar importunar aqueles que estão alicerçados em SAD e são favoritos por isso”.



Sérgio Gaminha, treinador da equipa do SBCB. As “águias" beirãs querem voar alto no futebol português.