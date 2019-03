O Clube Desportivo Pinhalnovense está a realizar uma temporada regular na Série D do Campeonato de Portugal.







A equipa principal de futebol navega em águas tranquilas a sete jornadas do final da competição.O treinador Luís Manuel explica, nesta edição do Futebol de Lés a Lés, como se motiva um grupo nestas circunstâncias: “Há muitos jovens que se querem promover e isso só por si dá motivação para trabalhar”.Questionado sobre se está satisfeito com o trabalho e os resultados alcançados até agora responde: “Poderíamos ter mais alguns pontos mas o trabalho tem sido positivo”.Sobre o que será necessário para a equipa dar um salto para outros patamares admite: “Dar o salto pressupõe o crescimento das infraestruturas com a construção de mais um campo e para isso tem de haver um reforço da disponibilidade económica”.Nesta altura o futebol sénior do Pinhalnovense é gerido por uma SAD mas isso não tem afetado a simbiose que existe entre os departamentos sénior e juvenil e que dá alento para o futuro.Luís Manuel, treinador da equipa principal do Pinhalnovense, o timoneiro de uma equipa onde o futebol se vive com paixão.