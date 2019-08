O Grupo Desportivo Fontinhas, da Praia da Vitória, Açores, estreia-se no Campeonato de Portugal em futebol.



A competição inicia-se no próximo fim de semana e o Fontinhas desloca-se ao terreno do Praiense.



Na hora de apresentar o cartão de visitas o presidente José Borges contou que o clube foi fundado em 1975 e tem marcado presença nas competições do Inatel e nos campeonatos distritais açorianos até chegar à presente temporada ao Campeonato de Portugal.



Agora as exigências são maiores e, nesta edição de Futebol de Lés a Lés, o líder do clube admitiu que as dificuldades são maiores mas o clube quer superá-las para não cortar o rumo à história. O recrutamento de jogadores e as viagens ao Continente são as maiores dificuldades.



A equipa parte para a série C do Campeonato de Portugal só com jogadores da ilha Terceira tendo mantido 12 da época passada e recrutado mais 14.



Sobre a forma como está a encarar a população da Praia da Vitória este desafio junto do clube do seu coração, José Borges respondeu: “O pessoal está entusiasmado”.



José Borges, presidente do Grupo Desportivo Fontinhas, um ilustre desconhecido, representante de uma freguesia portuguesa do concelho da Praia da Vitória, cujo nome tem origem na grande quantidade de pequenas fontes ali existentes.