Futebol. Luta pelo título "aquece" em Guimarães

Em fim de semana de Páscoa, o Sporting espera ter uma sexta-feira "santa" em Alvalade, perante o Moreirense, apesar de a equipa de Moreira de Cónegos já ter batido os "leões" esta temporada, para depois torcer para que a "peregrinação" do Benfica ao Minho não seja tranquila no dia seguinte.Já os encarnados, ainda marcados pelo empate (2-2) inesperado com o Arouca na Luz na jornada passada, deslocam-se à sempre difícil casa do Vitória de Guimarães e voltam a ter novo teste importante fora de portas, depois da nota de "20 valores" obtida perante o FC Porto (4-1) no Estádio do Dragão.Empatados no topo da I Liga, com 69 pontos, o Sporting, que vem de uma difícil vitória nos Açores (1-0), é o primeiro a entrar em campo, frente ao Moreirense, emblema responsável por um dos dois desaires que os "leões" registam no campeonato.Agora, com Rui Borges, e numa fase em que é proibido deixar fugir pontos, o Sporting está obrigado a vencer o 10.º classificado da I Liga e repetir o que tem feito consecutivamente há uma década. É preciso recuar até 2014/15 para encontrar a última vez que o Moreirense não saiu derrotado de Alvalade (1-1).Comandado pelo italiano Cristiano Bacci, que iniciou a temporada no banco do Boavista, o Moreirense viaja até Lisboa, numa altura em que já está muito perto de confirmar matematicamente a manutenção, algo que até pode já acontecer nesta ronda, caso consiga "gelar" Alvalade.No sábado, já com conhecimento do resultado do rival lisboeta, no encontro que fecha a jornada,Contudo, a tarefa promete não ser fácil, já que o Vitória de Guimarães vem de dois triunfos seguidos na I Liga e não sabe o que é perder para o campeonato desde final de janeiro.Na primeira volta, o Vitória criou muitas dificuldades ao Benfica na Luz (derrota por 1-0) e, a atuar em casa, ficou muito perto de bater o Sporting (4-4), com Trincão a impedir, nos "descontos", a festa em Guimarães.