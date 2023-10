Futebol prático e eficaz do Nacional rende vitória em Penafiel

O jogo até começou com o golo do Penafiel, marcado aos dois minutos por André Silva, sem marcação na área do Nacional, a corresponder da melhor forma a um cruzamento da esquerda.



O Nacional reagiu bem e, tirando partido de um jogo mais prático e objetivo, deu a volta ao resultado em apenas seis minutos.



Carlos Daniel empatou aos 16 minutos, na sequência de um lançamento lateral, beneficiando em parte da ausência do central Rúben Pereira, a receber assistência fora do campo.



Dois minutos depois, uma reposição do guarda-redes Lucas França encontrou Carlos Daniel, que conduziu a bola pela direita até servir ao meio, já na área do Penafiel, Witi, numa lição pura de contra-ataque.



O Nacional adiantava-se pela primeira vez no marcador e iria dilatar a vantagem passados mais dois minutos, na sequência de um pontapé de canto. Chuchu Ramírez surgiu ao segundo poste a desviar para a baliza só com o guarda-redes pela frente.



O Penafiel, com um jogo menos previsível sob a condução de Robinho, tentou reagir e conseguiu três situações para finalização, mas não mostrou a mesma eficácia.



A segunda parte, como se esperava, teve um ritmo mais baixo e menos situações de finalização, com o Nacional a dilatar a vantagem, aos 61 minutos, numa grande penalidade cobrada por Danilovic.



Na tabela, o Nacional, que somou o quarto triunfo consecutivo no campeonato, subiu ao quarto lugar, igualando os 12 pontos de Santa Clara e Marítimo, segundo e terceiro, respetivamente, enquanto o Penafiel, sem ganhar nos últimos cinco jogos, mantém os cinco e, por agora, o 15.º lugar.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Nacional, 1-4.



Ao intervalo: 1-3.



Marcadores:











1-0, André Silva, 02 minutos.



1-1, Carlos Daniel, 16.



1-2, Witi, 18.



1-3, Chuchu Ramiréz, 20.



1-4, Danilovic, 61 (grande penalidade).







Equipas:



- Penafiel: Pedro Silva, Miguel Maga (Rúben Freitas, 82), Rúben Pereira (Diogo Brito, 82), João Miguel, João Silva, Reko, Diogo Batista (Suker, 62), Robinho, André Silva, Hugo Firmino (Jota Silva, 82) e Gabriel Barbosa (Edu Pinheiro, 72).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Leandro Teixeira, Diogo Brito, Bruno Pereira, Edu Pinheiro, Suker, Jota Silva e Pedro Vieira).



Treinador: Hélder Cristóvão.



- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Ulisses (Jordi Pola, 86), Paulo Vítor, André Martins Sousa (José Gomes, 86), Danilovic, Luís Esteves, Rúben Macedo (Gustavo Silva, 74), Carlos Daniel (André Sousa, 79), Witi (Dudu, 74) e Chuchu Ramírez.



(Suplentes: Vinícius Machado, Jordi Pola, Raimar, José Gomes, Sérgio Marakis, Jota, Gustavo Silva, André Sousa, e Dudu).



Treinador: Tiago Margarido.







Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Silva (36), Rúben Pereira (37), Ulisses (44), Witi (66), Suker (89) e Danilovic (90+4).



Assistência: Cerca de 400 espetadores.