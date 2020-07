Futebolista internacional portuguesa Vanessa Marques assina pelo Ferencváros

“Estou muito feliz em anunciar que o meu novo clube é o Ferencváros”, escreveu a médio, de 24 anos, num pequeno texto acompanhado de uma fotografia sua a segurar a camisola do clube húngaro.



Em junho, Vanessa Marques tinha anunciado que chegava ao fim a sua ligação ao Sporting de Braga, clube a que chegou no início do projeto das bracarenses, em 2016/17, e pelo qual conquistou um campeonato nacional e uma supertaça.



O Ferencváros esteve, tal como o Sporting de Braga, na fase inicial de grupos da Liga dos Campeões feminina, mas, ao contrário das minhotas, não passou aos 16 avos de final, depois de ser segundo no seu grupo, com a vaga destinada apenas aos vencedores.



A jogadora, que começou a carreira no Vilaverdense e ainda representou o Valadares Gaia, é habitual escolha nas convocadas da seleção nacional, contando com 76 internacionalizações e nove golos pela equipa das ‘quinas’.