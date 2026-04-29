Futebol Nacional
Gabri Martínez também é baixa no Sporting de Braga devido a lesão
O extremo espanhol Gabri Martínez, lesionado, também é baixa no Sporting de Braga para a receção aos alemães do Friburgo, na quinta-feira, da primeira mão das meias-finais da Liga Europa de futebol.
O jogador de 23 anos, que vinha sendo aposta do treinador Carlos Vicens, sofreu uma lesão muscular e não esteve presente no treino de hoje dos minhotos, aberto 15 minutos à comunicação social, falhando, pelo menos, o jogo europeu e com o Estoril Praia, no domingo, da 32.ª jornada da I Liga.
O técnico espanhol não pode contar ainda com Barisic, Niakaté, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues e Grillitsch, todos lesionados, nem com Moscardo, castigado.
Dadas as várias ausências, Carlos Vicens chamou ao treino os jovens Jónatas Noro, Afonso Sousa, João Vasconcelos, Luisinho, António Gil e Rodrigo Silva, que alinham habitualmente na equipa B, mas que, alguns deles, também já jogaram pela equipa principal.
Sporting de Braga e Friburgo defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.
O técnico espanhol não pode contar ainda com Barisic, Niakaté, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues e Grillitsch, todos lesionados, nem com Moscardo, castigado.
Dadas as várias ausências, Carlos Vicens chamou ao treino os jovens Jónatas Noro, Afonso Sousa, João Vasconcelos, Luisinho, António Gil e Rodrigo Silva, que alinham habitualmente na equipa B, mas que, alguns deles, também já jogaram pela equipa principal.
Sporting de Braga e Friburgo defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.