Georgios Koutsias reforça ataque do Famalicão até 2031

O atacante, que assinou um contrato válido até junho de 2031, iniciou a carreira no PAOK, clube pelo qual se estreou na equipa principal com apenas 16 anos, tornando-se o segundo jogador mais jovem a representar o emblema de Salónica.



Koutsias integrou ainda o plantel do PAOK que conquistou a Taça da Grécia, antes de ser emprestado ao Volos, também do principal escalão helénico. Em 2023, rumou ao Chicago Fire, pelo qual realizou mais de 50 jogos em duas temporadas na Liga norte-americana de futebol (MLS), seguindo depois, por empréstimo, para o Lugano.



O clube suíço acabou por exercer a opção de compra do passe do jogador, que esteve em evidência na última edição do campeonato helvético e conta também com participações na Liga Europa e na Liga Conferência.



Internacional grego nos escalões de sub-17, sub-18, sub-19 e sub-21, Georgios Koutsias considerou o Famalicão a “opção ideal” para prosseguir a carreira, destacando a qualidade do campeonato português e as condições proporcionadas pelo emblema minhoto.



“Estou muito entusiasmado por ter assinado pelo Futebol Clube de Famalicão. É um clube de topo de um dos principais campeonatos do futebol europeu”, afirmou, em declarações divulgadas pelos famalicenses.



O avançado revelou ter acompanhado alguns jogos da equipa na temporada 2025/26, na qual o Famalicão terminou a I Liga no quinto lugar, e mostrou-se preparado para “dar tudo pelo clube” na luta pelos objetivos definidos.



