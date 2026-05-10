Gil Lameiras diz que Vitória de Guimarães tem de estar “sempre no limite”

om contrato válido com os vimaranenses até junho de 2027, o técnico, de 32 anos, vincou, após a derrota da ronda anterior, perante o Sporting (5-1), que é preciso alterar “muitas coisas” no clube se permanecer no cargo e aprofundou hoje essa perspetiva, ao antecipar o último jogo da época 2025/26 no Estádio D. Afonso Henriques.



“Falei da forma de encarar o dia-a-dia, da forma de sermos profissionais. (…) Há muitas coisas que estamos a fazer bem e muitas coisas que não quero que aconteçam. Os jogadores têm feito esse esforço para tentar melhorar. (..) Um clube como o Vitória tem de estar sempre no limite, com a exigência sempre no máximo”, salientou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo marcado para as 20:15.



O ‘timoneiro’ vitoriano aplicou essa perspetiva ao recente afastamento do ponta de lança Nélson Oliveira do plantel, que motivou um comunicado do clube a alegar “motivos disciplinares” e uma resposta do futebolista, a alegar que a decisão se deveu à defesa de um colega, com Gil Lameiras a enumerar o que considera serem os deveres de um jogador profissional, sem se referir diretamente ao avançado.



“Um jogador profissional, nomeadamente um capitão, tem de estar disponível para jogar 90 minutos, para jogar 10 minutos ou para não jogar. Um jogador profissional de futebol, ainda para mais um capitão, tem de colocar o seu ego atrás daquilo que são os interesses coletivos. Um jogador profissional e um capitão não pode, depois de uma derrota pesada, estar às ‘risadas’ com elementos da equipa adversária. É aquilo que eu defendo, não querendo falar em específico desse caso”, salientou.



Focado em “deixar uma boa imagem” aos adeptos, com “um bom resultado” e uma “boa exibição”, após “uma época difícil de altos e baixos”, o treinador avisou que os minhotos têm de jogar com paciência para descobrir os espaços para marcar, frente a um “adversário difícil”, que ocupa a 16.ª posição, com 26 pontos, e precisa de somar.



“[O Casa Pia] não se vai importar de estar baixo no terreno. Vai provavelmente jogar muito em transição e na bola parada. Temos de ser pacientes, de estar concentrados, e de ser competentes defensivamente”, acrescentou.



Apesar das ausências de André Geraldes, Iyad Mohamed, Rafael Brito, Jéremy Livolant e Cassiano nos ‘gansos’, por castigo, e do ex-treinador vitoriano Álvaro Pacheco não se encontrar no banco de suplentes, por ter sido expulso na polémica derrota com o Tondela (1-0), Gil Lameiras alertou que os substitutos vão entrar em campo com “força maior” e “motivação grande” para pontuar.



O técnico natural de Fafe reconheceu também que a “derrota dura” de Alvalade é uma oportunidade para crescer e para voltar a exibir as melhorias ofensivas e defensivas que valeram o registo de 10 pontos em 12 possíveis, antes da goleada sofrida perante os ‘leões’.



O Vitória de Guimarães, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 42 pontos, recebe o Casa Pia, 16.º, com 26, em desafio da 33.ª jornada, agendado para segunda-feira, às 20:15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.