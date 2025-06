Gil Vicente anuncia contratação do defesa esquerdo Ghislain Konan

O lateral esquerdo, de 29 anos, assinou um contrato por uma temporada com o emblema barcelense, chegando a custo zero, depois de ter terminado a ligação com o anterior clube



Na temporada passada, ao serviço do Burgos, Konan realizou apenas dois jogos, numa época marcada por alguma instabilidade física, mas antes, o jogador alinhou pelos sauditas do Al Nassr, tendo sido colega de equipa de Cristiano Ronaldo, e do e Al Fayha.



Konan regressa ao futebol português, depois de, entre 2016 e 2018, ter representado o Vitória de Guimarães, numa época em que foi peça importante no caminho para o quarto lugar dos minhotos na I Liga.



Posteriormente, rumou a França, onde representou o Stade de Reims durante quatro épocas, somando perto de uma centena de jogos na Ligue 1.



Internacional pela Costa do Marfim em mais de 40 ocasiões, Ghislain Konan é o terceiro reforço confirmado do Gil Vicente para a nova temporada, depois das contratações do médio Luís Esteves (ex-Nacional) e do central Antonio Espigares (ex-Villareal).