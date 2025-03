Gil Vicente anuncia "pareceria estratégica" com clube inglês Brentford

“Esta colaboração visa fortalecer a estrutura desportiva e organizacional de ambas as instituições, através da partilha de metodologias, inovação e boas práticas. Pretende-se promover a troca de conhecimento e impulsionar o desenvolvimento dos clubes e dos seus atletas”, comunicou o emblema barcelense.



Segundo os 'galos', como primeiro passo desta cooperação, a equipa e os responsáveis do clube viajam para Inglaterra, onde terão a oportunidade de conhecer de perto as infraestruturas, os profissionais e a cultura do Brentford



Esta visita permitirá aos gilistas observar o modelo de trabalho do clube londrino, que tem sido reconhecido pela sua abordagem inovadora no futebol moderno.



O presidente dos minhotos, Rui Silva, destacou a importância desta parceria para o crescimento do clube minhoto, sublinhando o valor estratégico da colaboração com um clube da Premier League.



“A parceria com um clube que compete na Liga mais exigente do mundo representa uma oportunidade única para elevar o nível da nossa estrutura. O Brentford tem sido uma referência na forma como gere o recrutamento e o desenvolvimento de jogadores, mas também na relação com os seus adeptos. São valores alinhados com a nossa visão para o futuro do Gil Vicente”, disse o dirigente português, citado pelo clube.



Já Lee Dykes, o diretor técnico do Brentford, clube fundado há 135 anos e sediado na zona oeste de Londres, que regressou ao topo de futebol inglês em 2021, reforçou a relevância da partilha de conhecimento entre clubes e o impacto positivo que este tipo de iniciativas pode ter no desenvolvimento do futebol.



“A nossa modalidade está em constante evolução, e uma das formas mais eficazes de crescer é através da colaboração. O Gil Vicente tem uma história rica, é respeitado pelo seu trabalho no futebol de formação e pela sua resiliência enquanto clube. Esta visita será uma excelente oportunidade para partilharmos ideias, desafiarmo-nos mutuamente e aprendermos juntos”, completou o responsável do clube britânico.