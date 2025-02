Gil Vicente-Benfica da 24.ª jornada da I Liga marcado para dia 28 de março

O apuramento do Benfica, na terça-feira, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, enquanto o Sporting foi eliminado, permitiu definir esta jornada, que abre sábado, 01 de março, com três jogos, incluindo o Arouca-FC Porto (18:00).



Os ‘encarnados’, segundos classificados no campeonato, jogarão, assim, contra os minhotos já depois da paragem de seleções, com Portugal a disputar a Liga das Nações, batendo-se com a Dinamarca nos quartos de final.



Assim, a ronda abre com um Nacional-Famalicão, pelas 15:30, seguindo-se a visita dos ‘dragões’ aos arouquenses e o Vitória de Guimarães-Casa Pia, pelas 20:30, no dia 01 de março.



No domingo, dia 02, o Boavista recebe o Santa Clara e o Moreirense o Estrela da Amadora, em partidas aprazadas para as 15:30, seguindo-se o Farense-AVS (18:00) e o Rio Ave-Sporting de Braga.



O líder do campeonato, o Sporting, recebe o Estoril Praia em Alvalade pelas 20:15 de segunda-feira, dia 03.



Programa da 24.ª jornada:



- Sábado, 01 mar:



Nacional – Famalicão, 15:30.



Arouca-FC Porto, 18:00.



Vitória de Guimarães – Casa Pia, 20:30.



- Domingo, 02 mar:



Boavista – Santa Clara, 15:30.



Moreirense – Estrela da Amadora, 15:30.



Farense – AVS, 18:00.



Rio Ave – Sporting de Braga, 20:30.



- Segunda-feira, 03 mar:



Sporting – Estoril Praia, 20:15.



- Sexta-feira, 28 mar:



Gil Vicente – Benfica, 20:15.