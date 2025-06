Gil Vicente com orçamento recorde de 9,7 milhões de euros para 2025/26

Esta cifra destina-se, essencialmente, ao futebol profissional, sob a égide da SDUQ, sendo que o orçamento para 2025/26 envolvendo a restante atividade do clube, que incluiu a maior parte das equipas de formação, será de 818 mil euros.



A proposta de orçamento do clube foi analisada e votada por unanimidade pelos cerca de 100 associados dos ‘galos’ que marcaram presença na assembleia geral, que decorreu no auditório do Estádio Cidade de Barcelos.



O orçamento destinado à SDUQ, para 2025/26, que não careceu de votação e aprovação por parte dos associados, representa o maior investimento de sempre do emblema minhoto no futebol profissional, aumentando cerca de um milhão de euros ao que foi previsto para a época anterior.



O Gil Vicente, que continuará na próxima época com o treinador César Peixoto, terminou a última edição da I Liga no 13.º lugar, com 34 pontos.