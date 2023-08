Gil Vicente contrata defesa Felipe Silva ao Avaí

O jogador, de 21 anos, assinou um compromisso válido por quatro temporadas com o emblema barcelense e já está a trabalhar sob as ordens do técnico Vítor Campelos.Felipe Silva completou a sua formação no Avaí, estreando-se na equipa principal na época passada. Esta temporada, antes da mudança para Barcelos, somou 24 jogos e um golo pelo emblema de Florianópolis, no sul do Brasil.O defesa central brasileiro é o 12.º reforço do Gil Vicente para a presente temporada.