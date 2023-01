Gil Vicente contrata defesa Gabriel Pereira

O jogador, de 22 anos, assinou um compromisso válido por três temporadas e meia com o emblema de Barcelos, e já está integrado nos trabalhos orientados pelo novo treinador Daniel Sousa.Gabriel Pereira chegou ao futebol português no início da época passada, oriundo do Volta Redonda, do Brasil, onde fez formação, e, desde então, ao serviço de Vilafranquense cumpriu 49 jogos.Gabriel Pereira é o que quarto reforço garantido pelo Gil Vicente nesta reabertura do mercado de transferência, depois de Zé Carlos (ex-Ibiza, de Espanha), Marlon (ex-Paysadu, do Brasil) e Roan Wilson (ex-Municipal Grécia, da Costa Rica).