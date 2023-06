Gil Vicente contrata defesa Zé Carlos a título definitivo

O defesa, de 24 anos, assinou um compromisso válido por três temporadas com o emblema barcelense, ficando o Sporting de Braga com 50% dos direitos económicos.Zé Carlos esteve nas duas últimas épocas em Barcelos por empréstimo dos bracarenses, tendo em 2021/22 cumprido uma temporada completa, e em 2022/23 alinhado na segunda metade da época, após uma primeira fase em que esteve cedido aos espanhóis do UD Ibiza.No total, o defesa direito, que fez a maior parte da sua formação no Leixões, completou 40 jogos pelo clube barcelense.”, disse o jogador, numa mensagem partilhada pelo clube nas redes sociais.Zé Carlos é a primeira contratação oficializada pelos "galos" para a temporada 2023/24.