Gil Vicente contrata Zé Carlos ao Vitória

O internacional sub-21 português assina contrato com o emblema de Barcelos até junho de 2028 e o seu passe será agora partilhado pelos dois clubes.



Zé Carlos, de 24 anos, encontrava-se ligado ao Vitória de Guimarães desde 2022, clube pelo qual realizou 62 jogos e somou três assistências em duas temporadas e meia.



Na segunda metade da época passada foi cedido por empréstimo ao Farense, também da I Liga, onde realizou nove jogos



Formado em vários clubes do norte do país, com Senhora da Hora, Torrão, Salgueiros, Rio Ave, Famalicão e Varzim, o médio foi integrado no plantel sénior dos poveiros, na época 2021/22, antes de se transferir, na época seguinte, para o clube de Guimarães, num negócio em que os minhotos investiram 600 mil euros na aquisição do passe.



Em sentido inverso, o Gil Vicente informou que chegou a acordo com o extremo espanhol Jordi Mboula, de 25 anos, para a rescisão do contrato.