Gil Vicente derrota Leixões por 3-0 em jogo-treino à porta fechada

Lourency, Kanya Fujimoto e Boubacar Hanne anotaram os golos, informou à Lusa fonte do emblema de Barcelos, que cumpriu o segundo duelo de preparação para a próxima época e permanecerá no concelho do distrito de Viana do Castelo até sábado, antes de medir forças com Sporting de Braga (09 de setembro) e Vitória de Guimarães (dia 12).



À semelhança do Gil Vicente, o Leixões optou por não adiantar detalhes sobre os atletas utilizados pelo técnico Tiago Fernandes em mais uma partida de pré-temporada, que antecede a estreia oficial dos matosinhenses na próxima edição da II Liga, com a receção ao Casa Pia, apontada para 12 ou 13 de setembro, no Estádio do Mar.



Uma semana depois, a formação de Rui Almeida, que já oficializou 11 reforços para 2020/21, desloca-se ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, para disputar a jornada inaugural do principal escalão do futebol português diante do Sporting.