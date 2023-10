Gil Vicente e Casa Pia procuram vitória em Barcelos

A partir das 20h15, em Barcelos, estarão frente a frente o quinto melhor ataque do campeonato, os gilistas, com 14 golos marcados, e a melhor defesa da prova, os lisboetas, que têm quatro sofridos.Com apenas uma derrota na competição, perante o Sporting, o Casa Pia soma nove pontos, podendo, em caso de triunfo no Minho, manter-se na perseguição aos cinco primeiros classificados.Já o Gil Vicente, com seis pontos, tenta regressar às vitórias, após o desaire no Estádio do Dragão, sendo que, nos três encontros em que atuou como anfitrião na I Liga, só perdeu com o Benfica.





Félix Correia e Maxime Dominguez sã os principais destaques nos "galos" enquanto nos "gansos" Pablo Roberto é a principal figura.