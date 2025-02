Gil Vicente e Famalicão fecham 22.ª jornada da I Liga

A 22.ª jornada termina hoje pelas 20h15 em Barcelos, onde o Gil, 14.º classificado com 22 pontos, recebe o Famalicão, 11.º com 25.A equipa da casa chega a este duelo minhoto numa senda de três derrotas consecutivas para o campeonato, que os aproximou dos lugares de descida, tendo marcado apenas um golo nesses encontros.Do lado do "Fama", o registo recente é contraditório, uma vez que somam apenas uma derrota, ante o Benfica (4-0), mas também uma única vitória, com o Boavista (2-0), nas últimas cinco rondas da I Liga.