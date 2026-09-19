Gil Vicente e Marítimo empatam a um golo em Barcelos

O brasileiro Murilo adiantou os anfitriões, logo aos sete minutos, e o nigeriano Ayuma restabeleceu a igualdade já nos descontos, aos 90+3.

O Gil Vicente, que somou o quarto jogo consecutivo sem ganhar e tem um jogo em atraso, e o Marítimo, sem vitórias nas últimas cinco rondas, passaram ambos a contar oito pontos, seguindo empatados também com o Académico de Viseu, no grupo dos oitavos.