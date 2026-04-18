Gil Vicente e Vitória de Guimarães defrontam-se em dia de luta pela permanência





(Com Lusa)

O Gil Vicente, sexto classificado com 46 pontos, procura regressar às vitórias para pressionar o Famalicão, quinto com mais um ponto, que visita o Sporting de Braga, no domingo, frente ao fragilizado Vitória de Guimarães, oitavo com 36, após a demissão do presidente dos vimaranenses.Os vitorianos levam dois jogos sem derrotas, mas já estão quase afastados dos lugares de acesso às competições europeias, que, por seu turno, os barcelenses ainda aspiram.O jogo entre Gil Vicente e Vitória de Guimarães está marcado para as 20:30 e vai ser arbitrado por João Gonçalves, da associação do Porto.Antes, a 'fuga' aos lugares de descida tem como palcos o Funchal, onde o Nacional recebe o Alverca, a partir das 15:30, e Rio Maior, local em que o Casa Pia defronta os açorianos do Santa Clara, às 18:00.Casa Pia e Nacional seguem empatados com 25 pontos, sendo que os lisboetas têm menos um jogo e estão atrás dos madeirenses, no lugar de play-off, destacados do lanterna-vermelha AVS e do penúltimo Tondela, a apenas três pontos de Santa Clara e Estrela da Amadora.O Alverca venceu os últimos dois jogos e, com 35, praticamente já está a salvo da despromoção, enquanto, na jornada anterior, o Nacional perdeu no terreno do Benfica (2-0), o Casa Pia somou o sexto jogo sem vencer na derrota em Alverca (3-1) e o Santa Clara a segunda derrota consecutiva na visita ao Rio Ave (2-0).Apesar do empate na sexta-feira na visita ao Rio Ave (2-2), na abertura da jornada, o AVS pode descer já hoje à II Liga dois anos depois da estreia no escalão principal, numa altura em que soma apenas 13 pontos.A 30.ª jornada termina na segunda-feira, mas tem como ponto alto o dérbi lisboeta entre o bicampeão Sporting e o Benfica, no domingo, às 18:00, antes de o FC Porto defrontar o aflito Tondela.Rio Ave - AVS, 2-2Nacional - Alverca, 15:30Casa Pia - Santa Clara, 18:00Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 20:30Arouca - Estrela da Amadora, 15:30Sporting - Benfica, 18:00FC Porto - Tondela, 20:30Sporting de Braga - Famalicão, 20:30Moreirense - Estoril Praia, 20:15