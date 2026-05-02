Gil Vicente focado em “mais uma final” frente ao Rio Ave

A três jornadas do fim do campeonato, o Gil Vicente mantém-se na disputa por um lugar europeu e pode até recuperar o quinto posto, dependendo também do desfecho do encontro entre Famalicão e Benfica, mas César Peixoto relativizou esse cenário.



“Venho dizendo que nos focamos em nós próprios. Se fizermos bem as nossas coisas, somos felizes. Se nos distrairmos a olhar para o lado, as coisas não vão correr bem. Estou preocupado com o jogo em Vila do Conde. Se não ganharmos o nosso jogo, não adianta de nada”, afirmou.



Na antevisão ao encontro com o Rio Ave, César Peixoto perspetivou dificuldades frente a um adversário que considera mais forte na segunda volta.



“Muito difícil, acho que o Rio Ave está melhor na segunda volta do que na primeira, perdeu dois jogadores importantes, mas reforçou-se bem, mudou a estrutura, está mais equipa, mais forte, melhor. Por isso, antevejo bastante dificuldade, num terreno onde é sempre difícil jogar, mas temos confiança de que podemos lutar pelos três pontos. É mais uma final, mas vamos lá para tentar ganhar o jogo”, disse.



O treinador destacou ainda o caráter tático da partida, esperando um jogo equilibrado entre duas equipas com ideias definidas.



“Acho que não vai ser um jogo amarrado, vai ser um jogo tático, rico taticamente, com duas equipas que querem impor o seu jogo. Vamos ter um bom jogo, com espaços que tanto eles como nós podemos aproveitar”, referiu.



Sobre o que a sua equipa terá de fazer, o técnico foi claro: “Temos que ser nós próprios, ter o nosso ADN, não abdicar dele, impor o nosso jogo na organização defensiva e ofensiva. Quero uma equipa alegre e feliz, porque assim os jogadores conseguem trazer mais do que têm dentro deles”.



O técnico deixou também uma palavra para os adeptos, que deverão marcar presença em número significativo em Vila do Conde.



“Fico muito feliz, são muito importantes. A inspiração pode não estar lá, como diz o treinador do Sporting, mas a transpiração está sempre. Estes jogadores têm dado tudo e merecem o apoio. É um ânimo extra e também uma responsabilidade”, afirmou, referindo que a presença de cerca de 800 adeptos fora representa “um marco histórico” para o clube.



O Gil Vicente, sexto classificado, com 49 pontos, desloca-se a Vila de Conde para defrontar o Rio Ave, em 12.º lugar, com 34, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, que será arbitrado Fábio Veríssimo, da AF Leiria.