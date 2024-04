Gil Vicente oficializa Tozé Marreco como novo treinador até 2025

O treinador, de 36 anos, que orientava o Tondela, da II Liga, rende no cargo Vítor Campelos, que no início desta semana foi despedido, depois de resultados inconstantes, deixando a equipa no 14.º lugar com 28 pontos.



Para Tozé Marreco esta será o primeiro desafio profissional na I Liga, depois de ter começado o percurso como técnico principal no Oliveira do Hospital, do Campeonato Portugal, onde esteve duas épocas, passado depois para o Tondela, da II Liga, onde completou quase duas temporadas, deixando a equipa beirã no quinto lugar do campeonato.



O novo treinador dos ‘galos’ vai este domingo orientar o primeiro treino em Barcelos, começando a preparação para o jogo da próxima jornada, frente ao Moreirense.



Na sexta-feira, o Gil Vicente foi orientado por Carlos Cunha, técnico dos sub-23 que assumiu interinamente a equipa na derrota frente ao líder Sporting, por 4-0, na abertura da 29.ª jornada da I liga.