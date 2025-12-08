Futebol Nacional
1.ª Liga
Gil Vicente procura aproximar-se do Benfica no fecho da 13.ª jornada da I Liga
O Gil Vicente tem hoje a possibilidade de capitalizar o empate no dérbi lisboeta e aproximar-se do Benfica, terceiro classificado da I Liga de futebol, na visita ao Vitória de Guimarães, no fecho da 13.ª jornada.
A formação de Barcelos, que nas duas últimas jornadas somou um empate e uma derrota, segue com 23 pontos, menos seis do que o Benfica, que na abertura da ronda empatou a um golo com o Sporting.
O Vitória de Guimarães, que a meio da semana venceu o FC Porto (3-1) e garantiu presença na ‘final four’ da Taça da Liga, vem de dois triunfos consecutivos para a I Liga e segue na nona posição, com 17 pontos, em igualdade com o Alverca (oitavo), a três do Moreirense, que é sétimo.
A ronda fica marcada pelo empate entre os dois rivais lisboetas, que permitiu ao FC Porto consolidar a liderança da prova, seguindo agora com 37 pontos, mais cinco do que o Sporting, segundo, e mais oito do que o Benfica, terceiro.
