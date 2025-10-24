Futebol Nacional
Gil Vicente procura igualar Sporting na classificação
O Gil Vicente pode igualar provisoriamente o Sporting no segundo lugar da I Liga, se vencer esta noite em casa do Alverca, no jogo de abertura da nona jornada da prova, que é liderada pelo FC Porto.
Os gilistas ocupam o quarto lugar, a três pontos do bicampeão nacional e a dois do Benfica, terceiro classificado, que será ultrapassado de forma provisória pela equipa de Barcelos, caso esta se imponha no terreno do nono classificado.
Os ‘encarnados’ poderão responder no dia seguinte, sábado, quando receberem o Arouca, 11.º posicionado, num dia que ficará marcado pelas eleições para os órgãos sociais do clube lisboeta para o quadriénio 2025-2029.
O Sporting apenas entra em ação no domingo, em casa do Tondela, 17.º e penúltimo colocado, enquanto o FC Porto, líder isolado do campeonato, com três pontos de vantagem sobre os ‘leões’, encerra a ronda na segunda-feira, ao visitar o Moreirense, quinto classificado.
Programa da 9.ª jornada:
- Sexta-feira, 24 out:
Alverca - Gil Vicente, 20:15
- Sábado, 25 out:
Santa Clara – AVS, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)
Benfica - Arouca, 20:30
Estrela da Amadora - Rio Ave, 20:30
- Domingo, 26 out:
Estoril Praia - Nacional, 15:30
Famalicão - Vitória de Guimarães, 15:30
Tondela - Sporting, 18:00
Sporting de Braga - Casa Pia, 20:30
- Segunda-feira, 27 out:
Moreirense - FC Porto, 20:15
