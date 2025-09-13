Gil Vicente quer explorar ansiedade do Sporting de Braga e ganhar na `Pedreira`

O Sporting de Braga regista dois empates seguidos nas últimas rondas do campeonato e o técnico gilista considera que o Gil Vicente pode jogar com essa pressão de voltar aos triunfos dos bracarenses.



“A nossa estratégia passa por pôr em prática o nosso ADN e, depois, por aproveitar todos os pontos débeis que detetámos na análise que fizemos ao Braga. Esse aspeto também é importante, é natural que estejam mais ansiosos e queiram retomar as vitórias. É uma equipa que investiu muito, se calhar o maior investimento da sua história, as coisas não têm corrido como esperam e temos que aproveitar e jogar com isso também”, disse o técnico em conferência de imprensa.



A equipa de Barcelos vem de uma vitória caseira com o Moreirense (2-0) e ainda só perdeu uma vez, também no seu reduto, diante do FC Porto (2-0), totalizando sete pontos, apenas menos um do que os rivais minhotos, que defronta no domingo.



César Peixoto prometeu um Gil Vicente com “humildade”, mas a “jogar de igual para igual, olhos nos olhos e a lutar pelos três pontos”, notando que haverá momentos em que a equipa de Barcelos terá que saber sofrer.



O treinador garantiu que os gilistas “não vão jogar fechados e a explorar o contra-ataque”: “Não foi isso que treinámos, mas por vezes isso acontece porque eles nos empurram. Mas, tenho a certeza que vamos fazer mossa e que vamos lutar pelos três pontos em Braga”, reforçou.



Três dos quatro golos da equipa foram marcados pelos avançados Pablo (dois) e Gustavo Varela e César Peixoto mostrou-se satisfeito com isso, mas acima de tudo quer vencer.



“É uma posição que vive de golos e é importante para a sua confiança, fico feliz por eles. Mas, não analiso os avançados só pelos golos, no Gil Vicente são os primeiros a defender, a ativar a pressão e isso conta muito para mim e também gosto que o resto dos jogadores façam golos”, frisou.



Bamba, Carlos Eduardo e Tidjany Touré continuam de fora devido a lesão e Joelson, um dos últimos reforços, ainda não está nos níveis físicos pretendidos, revelou o técnico.



Gil Vicente, sétimo classificado, com sete pontos, e Sporting de Braga, sexto, com oito, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por José Bessa, da associação de futebol do Porto.

