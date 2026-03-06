Gil Vicente quer "sucesso" frente ao Estrela da Amadora

“Não acredito que seja algo que afete o grupo, mas vamos querer responder. É um estádio tipicamente difícil, com características diferentes, onde temos de estar 100% focados e agressivos. É importante termos sucesso neste jogo”, disse hoje o técnico gilista na antevisão ao desafio.



Apesar dessa inédita sequência negativa, após os desaires com Estoril Praia e Benfica, César Peixoto garantiu confiança no trabalho desenvolvido e destacou a exibição frente às ‘águias’, na última jornada.



“Apesar da derrota com o Benfica, fizemos um bom jogo, dividimos o jogo olhos nos olhos com o adversário. O Benfica, coletivamente, não foi superior a nós. Acho que individualmente conseguiram resolver com eficácia. Mas fizemos um bom jogo”, analisou.



O técnico gilista sublinhou, contudo, que o foco está agora na deslocação à Reboleira, que antevê exigente, quer pelas características do Estrela da Amadora, quer pelo ambiente competitivo vivido no estádio.



“Vai ser um jogo difícil, num estádio tipicamente complicado e com especificidades, frente a uma equipa que nos vai causar muitos problemas, em que nós temos de estar na nossa máxima força, focadíssimos, sendo fortes com bola, mas também sem bola, nos duelos, nas segundas bolas, temos de ser uma equipa agressiva”, explicou.



César Peixoto reforçou ainda que, além da atitude competitiva, a equipa terá de manter a identidade que tem procurado afirmar ao longo da época, mesmo reconhecendo que nesta reta final do campeonato “os pontos vão ser mais caros”.



“Sabemos que quanto mais se aproximar a parte final do campeonato, mais difícil será, porque há equipas a lutar para não descer de divisão, há equipas a lutar para chegar à Europa, há equipas a lutar para ser campeãs, ou seja, cada vez mais os pontos vão ser mais caros”, analisou.



Por isso, o treinador dos ‘galos’ aponta os últimos dez jogos como “se fossem finais”, e quer o grupo a manter o ADN.



“Vamos ter de continuar consistentes e nós próprios. Estamos focados no querer sempre fazer melhor todos os dias, a cada jogo, e agora, nesta fase, fazer melhor do que fizemos na primeira volta”, disse.



Se esse objetivo de superar o pecúlio pontual da primeira volta for conseguido, o Gil Vicente poderá alcançar um lugar nas provas da UEFA na próxima época, mas César Peixoto garante que isso não é tema no balneário.



“O discurso é sempre fazer melhor. E, se nós o conseguirmos fazer, consequentemente pode acontecer essa situação [Europa]. Mas só por este prisma e por esta ordem. Agora o foco é no jogo a jogo e tentar sempre fazer melhor a cada dia que passa”, garantiu.



Os ‘galos’ não podem contar neste jogo, na Amadora, com os lesionados Tidjany Touré e Mutombo.



O Gil Vicente, quinto classificado, com 40 pontos, joga a partir das 15:30 de domingo em casa do Estrela da Amadora, 12.º, com 24, jogo com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

