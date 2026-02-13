Futebol Nacional
Gil Vicente "sem pressão" perante Sporting de Braga
O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, rejeita pressão na luta pelo quarto lugar do campeonato, ao fazer a antevisão da partida deste sábado frente ao Sporting de Braga, da 22.ª jornada da I Liga.
Na conferência de imprensa para a projeção do encontro, o técnico dos ‘galos’ explicou que a proximidade pontual entre as duas equipas [separadas por dois pontos] não é encarada como um peso, mas antes como um “estímulo competitivo”.
“Sinceramente acho que é uma motivação e não uma pressão. É sempre desafiante jogar contra o Braga, sabendo que é um ‘quarto grande’ em Portugal, tem bons jogadores, boa equipa e num estádio com muita gente. Vejo esta pressão como positiva, uma motivação extra”, afirmou.
César Peixoto recordou que o Gil Vicente passou grande parte da primeira volta no quarto lugar, sublinhando que essa realidade deixou de ser excecional e passou a fazer parte da normalidade competitiva do grupo.
“Andámos praticamente sempre ali, quarto, quinto e até já estivemos em terceiro lugar. Essa pressão já não tem o peso que teve no passado. É uma pressão positiva e nunca pode ser negativa”, reforçou.
Sobre o jogo em si, o treinador anteviu um encontro “exigente” entre duas equipas consistentes, destacando o bom momento do adversário, mas também o percurso seguro da sua equipa ao longo da época.
“São duas boas equipas, com campeonatos muito consistentes. O Sporting Braga está numa fase ascendente, tem bons jogadores, e por isso espero um jogo de grande dificuldade”, disse.
Apesar do contexto classificativo, o técnico garantiu que não existe um objetivo rígido em termos de posição final, defendendo uma abordagem assente no foco jogo a jogo e na procura sistemática da vitória.
“Não há um objetivo específico de classificação. O objetivo é, em todos os jogos, lutar pelos três pontos, independentemente do adversário. Depois, no final, fazemos as contas”, explicou.
César Peixoto destacou ainda que a manutenção já está assegurada, considerando esse objetivo fundamental para a estabilidade e crescimento sustentado do clube, dentro e fora de campo.
“É muito importante para o clube garantir mais um ano na I Liga. Isso permite crescer internamente e externamente, e os resultados que temos apresentado esta época refletem esse crescimento”, salientou.
Questionado sobre o triunfo (1-0) em Braga, na primeira volta, o treinador reconheceu que o grau de dificuldade será agora maior, face à evolução do adversário ao longo da temporada.
“O Sporting de Braga está mais forte, mais estável, investiu no mercado e manteve a base da equipa. Vai criar-nos muitas dificuldades, mas estaremos preparados”, afirmou.
Ainda assim, o técnico sublinhou que a preparação do Gil Vicente está centrada sobretudo na sua própria identidade e na forma de impor o seu ADN em campo.
“Mais do que olhar para o adversário, olhamos para nós, para o que podemos fazer e para a forma como podemos impor a nossa identidade”, concluiu.
Os barcelenses partem para este desafio na máxima força, pois apenas têm lesionado o defesa Mutombo.
O Gil Vicente, quinto classificado com 37 pontos, recebe no sábado o Sporting de Braga, quarto com 39, em encontro da 22.ª jornada da I Liga portuguesa, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.
(Com Lusa)