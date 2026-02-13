Gil Vicente "sem pressão" perante Sporting de Braga





(Com Lusa)

Na conferência de imprensa para a projeção do encontro, o técnico dos ‘galos’ explicou que a proximidade pontual entre as duas equipas [separadas por dois pontos] não é encarada como um peso, mas antes como um “estímulo competitivo”.“Sinceramente acho que é uma motivação e não uma pressão. É sempre desafiante jogar contra o Braga, sabendo que é um ‘quarto grande’ em Portugal, tem bons jogadores, boa equipa e num estádio com muita gente. Vejo esta pressão como positiva, uma motivação extra”, afirmou.César Peixoto recordou que o Gil Vicente passou grande parte da primeira volta no quarto lugar, sublinhando que essa realidade deixou de ser excecional e passou a fazer parte da normalidade competitiva do grupo.“Andámos praticamente sempre ali, quarto, quinto e até já estivemos em terceiro lugar. Essa pressão já não tem o peso que teve no passado. É uma pressão positiva e nunca pode ser negativa”, reforçou.Sobre o jogo em si, o treinador anteviu um encontro “exigente” entre duas equipas consistentes, destacando o bom momento do adversário, mas também o percurso seguro da sua equipa ao longo da época.“São duas boas equipas, com campeonatos muito consistentes. O Sporting Braga está numa fase ascendente, tem bons jogadores, e por isso espero um jogo de grande dificuldade”, disse.Apesar do contexto classificativo, o técnico garantiu que não existe um objetivo rígido em termos de posição final, defendendo uma abordagem assente no foco jogo a jogo e na procura sistemática da vitória.“Não há um objetivo específico de classificação. O objetivo é, em todos os jogos, lutar pelos três pontos, independentemente do adversário. Depois, no final, fazemos as contas”, explicou.César Peixoto destacou ainda que a manutenção já está assegurada, considerando esse objetivo fundamental para a estabilidade e crescimento sustentado do clube, dentro e fora de campo.“É muito importante para o clube garantir mais um ano na I Liga. Isso permite crescer internamente e externamente, e os resultados que temos apresentado esta época refletem esse crescimento”, salientou.Questionado sobre o triunfo (1-0) em Braga, na primeira volta, o treinador reconheceu que o grau de dificuldade será agora maior, face à evolução do adversário ao longo da temporada.“O Sporting de Braga está mais forte, mais estável, investiu no mercado e manteve a base da equipa. Vai criar-nos muitas dificuldades, mas estaremos preparados”, afirmou.Ainda assim, o técnico sublinhou que a preparação do Gil Vicente está centrada sobretudo na sua própria identidade e na forma de impor o seu ADN em campo.“Mais do que olhar para o adversário, olhamos para nós, para o que podemos fazer e para a forma como podemos impor a nossa identidade”, concluiu.Os barcelenses partem para este desafio na máxima força, pois apenas têm lesionado o defesa Mutombo.O Gil Vicente, quinto classificado com 37 pontos, recebe no sábado o Sporting de Braga, quarto com 39, em encontro da 22.ª jornada da I Liga portuguesa, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.