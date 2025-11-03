Gil Vicente tenta seguir isolado no quarto lugar da I Liga frente ao Santa Clara

Dois dias depois de terem sido igualados à condição pelo Famalicão, quinto, que venceu fora o Nacional (1-0), os ‘galos’ procuram manter distâncias em relação aos minhotos e para o pódio com a terceira vitória seguida, no seu melhor arranque em 25 participações.



O Gil Vicente contabiliza 19 pontos e está provisoriamente a cinco do Benfica, terceiro e triunfante no terreno do Vitória de Guimarães (3-0), ao passo que o bicampeão nacional Sporting, segundo, com 25, após o triunfo na receção ao Alverca (2-0), é o perseguidor mais direto do líder FC Porto, com 28, que ganhou em casa ao Sporting de Braga (2-1).



Oitavo, com os mesmos 11 pontos de Nacional, Rio Ave e Vitória de Guimarães, o Santa Clara visa um inédito segundo êxito seguido para a I Liga, cinco dias depois de ter sido eliminado nos quartos de final da Taça da Liga, ao perder fora com o Sporting de Braga (5-0), falhando o acesso à final a quatro da prova, na derrota mais dilatada em 2025/26.



O duelo arranca às 20:45 e tem arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.