Gil Vicente transfere avançado Félix Correia para os franceses do Lille

O extremo, de 24 anos, formado no Sporting e que estava no emblema barcelense há duas temporadas, assinou um contrato válido por quatro épocas com o clube gaulês, protagonizando um dos maiores encaixes financeiros da história do Gil Vicente.

Fonte ligada ao processo disse à Lusa que o Lille pagou sete milhões de euros pela aquisição do atleta, sendo que, dessa verba, os `galos` vão receber 5,25 milhões, uma vez que tinham apenas 75% do passe de Félix Correia.

O remanescente irá para os italianos da Juventus, que, quando na época passada cederam, a título definitivo, o jogador ao Gil Vicente, salvaguardaram 25% dos direitos económicos do atleta, realizando agora, com esta transferência para o Lille, um encaixe de 1,75 milhões de euros.

Os `galos`, em 2023, também tinham feito uma venda de sete milhões de euros, quando transferiram o avançado espanhol Fran Navarro para o FC Porto.

Félix Correia formou-se no Sporting e passou, depois, por clubes como Manchester City (Inglaterra), AZ Alkmaar (Países Baixos) e Juventus e Parma (Itália), antes de regressar a Portugal por empréstimo ao Marítimo, em 2023, no qual alinhou meia época.

Nesse mesmo ano, a Juventus voltou a emprestá-lo, por uma época, ao Gil Vicente, clube no qual Félix Correia se fixou em definitivo em julho de 2024.

Na última temporada, ao serviço do Gil Vicente, o antigo internacional sub-21 português realizou 37 jogos, apontou 10 golos e somou cinco assistências, sendo uma das principais figuras da equipa.

No total, nas duas épocas no clube minhoto, o extremo realizou 71 jogos e apontou 15 golos.

Internacional por todos os escalões jovens da seleção portuguesa, Félix Correia destacou-se no Europeu de sub-19 em 2019, no qual foi finalista e eleito para o onze ideal da competição.