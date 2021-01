Gil Vicente vence Académico Viseu no prolongamento e está nos quartos da Taça de Portugal

A jogar fora, o Académico de Viseu adiantou-se no marcador aos 14 minutos, com um golo de Tiago Mesquita, mas o primodivisionário Gil Vicente chegou ao empate aos 28, por intermédio de Alaa Abbas. A equipa da II Liga voltou à vantagem aos 75, através de Paná, mas apenas quatro minutos depois Talocha fez de novo o empate.



Já no prolongamento, um golo de Samuel Lino, aos 96 minutos, garantiu o apuramento do Gil Vicente.



Nos quartos de final da Taça de Portugal, que se vão realizar entre 27 e 29 janeiro, o Gil Vicente vai receber o FC Porto, atual campeão nacional e detentor da Taça de Portugal, que venceu o Nacional por 4-2, também após prolongamento.